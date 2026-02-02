Il Grosseto perde 1-0 contro il Camaiore, che non vinceva in casa da un girone intero. La squadra di casa non è riuscita a trovare il ritmo giusto e alla fine ha subito questa sconfitta inaspettata. Una giornata difficile per i biancorossi, che ora devono subito rialzarsi.

Il Grosseto gioca una sotto ritmo e subisce un’inaspettata sconfitta per 1-0 contro il Camaiore che non vinceva in casa da un girone intero. Uno stop sul campo versiliese del Camaiore che rallenta la marcia della capolista, ma certo non ne ridimensiona le ambizioni visto il vantaggio rassicurante che ancora vanta sulla prima inseguitrice. I biancorossi pur tenendo costantemente il possesso della palla non sono mai riusciti a velocizzare il gioco e si sono fatti imbrigliare dall’avversario. A nulla sono valsi i cambi effettuati nel secondo tempo da Indiani per dare un cambio di passo ad una prestazione monocorde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Grifone non è il Grifone. Proprio una brutta giornata

Il Grifone si prepara ad affrontare il Cannara nella quarta giornata del girone di ritorno.

