Parrucchiere assaltato con le pistole in pugno | gli strappano il Rolex Daytona ma è un falso

Due uomini armati di pistole sono entrati in un parrucchiere in pieno giorno, indossando caschi integrali. Dopo aver minacciato il personale, hanno portato via un orologio di lusso, apparentemente reale, ma si è scoperto essere un falso. L’irruzione ha causato scompiglio tra clienti e dipendenti, che hanno assistito impauriti alla scena. Le forze dell’ordine sono intervenute per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.

Caschi integrali in testa e pistole in pugno. Sono entrati armati e hanno seminato il panico all’interno del parrucchiere. Tutto per rubare un orologio. Un Rolex Daytona. O meglio, quello che loro credevano essere un Rolex, perché poi si è rivelato un falso del valore di circa 200 euro. E per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Il nuovo Rolex Daytona di Carlos Alcaraz è molto più di un Rolex DaytonaC'è chi rimane fedele al proprio Rolex e chi, pur restando fedele a Rolex, ama cambiare modello. David Beckham ha indossato un Rolex Daytona super raro alla partita dei LakersDavid Beckham, seduto a bordo campo durante Lakers–Celtics, ha catalizzato l’attenzione più per l'orologio in bella vista sul polso che per la...