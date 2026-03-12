Il tennista Carlos Alcaraz indossa un nuovo modello di Rolex Daytona, differente dal suo precedente. Alcuni appassionati preferiscono mantenere il proprio orologio originale, mentre altri scelgono di aggiornare il proprio stile con modelli diversi. Alcaraz, in questo caso, si inserisce nella seconda categoria, mostrando una preferenza per il cambiamento e la novità nel suo orologio di lusso.

C'è chi rimane fedele al proprio Rolex e chi, pur restando fedele a Rolex, ama cambiare modello. Ecco Carlos Alcaraz appartiene senza dubbio al secondo gruppo. Il tennista spagnolo, come è noto, è un grande appassionato di orologi, inoltre ama la moda, è attento allo stile, ed è uno a cui piace sperimentare, dentro e fuori dal campo. Spingersi oltre è un po' la sua cifra stilistica. Ambassador Rolex dal 2022, lo abbiamo visto indossare alcuni dei modelli più spettacolari della maison della corona. Per un periodo abbiamo persino pensato che il suo preferito fosse il Rolex Cosmograph Daytona Meteorite, ipotesi poi smentita qualche tempo dopo dal suo inseparabile Rolex Oyster Perpetual Tiffany Blue. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo Rolex Daytona di Carlos Alcaraz è molto più di un Rolex Daytona

Articoli correlati

Sinner e il Rolex Cosmograph Daytona, squadra che vince non si cambiaLa stagione del tennis non poteva che ripartire con un bel Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz.

Leggi anche: Ibrahimovic porta un Rolex Daytona Rainbow che è perfetto per le colorate feste di Natale

Tutti gli aggiornamenti su Rolex Daytona di

Temi più discussi: Orologi di lusso, Paolo Cattin: Verso Watches and Wonders 2026 tra passione e nuovi investitori; Previsioni Rolex 2026: i 6 modelli che potrebbero davvero arrivare; La truffa dei Rolex super costosi: i calciatori finiscono nella rete del furfante. Tra le vittime illustri c'è anche l'ex portiere...; Scommesse di lusso: ora si può puntare sui Rolex e sui Patek.

Justin Bieber indossa di nuovo il suo fidato Rolex DaytonaNon ricordi questo particolare orologio? Permettici di rinfrescarti la memoria: chiuso in una cassa da 40 mm in oro giallo 18 carati, presenta un quadrante color champagne, indici di diamanti e un ... gqitalia.it

David Beckham ha indossato un Rolex Daytona super raro alla partita dei Lakerspartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... gqitalia.it

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona di ROLEX in acciaio Oystersteel con quadrante laccato bianco, lunetta Cerachrom nera e bracciale Oyster. #Rolex #CosmographDaytona #OfficialRolexRetailer - facebook.com facebook