I No Kings invadono Roma | corteo da 300mila persone da piazza della Repubblica a San Giovanni

Sabato 28 marzo, circa 300.000 persone hanno partecipato a un corteo nel centro di Roma, partendo da piazza della Repubblica e arrivando a San Giovanni. La manifestazione è stata organizzata dai No Kings Italia e ha avuto come obiettivo la protesta contro guerra, riarmo e politiche autoritarie. La manifestazione ha coinvolto cittadini di diverse età e provenienze, con cortei e comitati che hanno sfilato lungo le vie centrali della città.

Roma, 30 marzo 2026 – Sabato 28 marzo migliaia di persone hanno attraversato il centro di Roma per il corteo nazionale No Kings Italia, promosso contro guerra, riarmo e svolta autoritaria. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono stati 300mila. La questura, però, ha precisato in una nota di non aver fornito alcun dato ufficiale sul numero dei presenti. La manifestazione è partita da piazza della Repubblica e si è diretta verso piazza San Giovanni, attraversando alcune delle principali strade del centro della Capitale. Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta “Per un mondo libero dalle guerre”, accompagnato da una grande bandiera della pace. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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