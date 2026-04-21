Festa de l' Unità a Crevari | il 25 Aprile e il 1° maggio tornano le mitiche focaccette

A Crevari, in occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, si svolgerà la Festa de l'Unità, con la riapertura delle tradizionali focaccette. L’evento si terrà a partire dalle 12:30 presso l’Anpi Crevari a Campenave. La manifestazione è un appuntamento consolidato che vede protagonisti i prodotti tipici e le tradizioni locali legate a queste date.

In occasione delle festività del 25 Aprile e del 1° maggio, tornano come sempre le mitiche Focaccette di Crevari: appuntamento a partire dalle ore 12:30 presso l'Anpi Crevari a Campenave.Oltre alle focaccette, il ristorante sarà attivo con il menù classico a pranzo (ravioli, pansoti, polenta.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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