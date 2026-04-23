Parma Suzuki tra folla e sogni | il muro nipponico punta al futuro

Dopo la partita contro l'Udinese, Zion Suzuki ha incontrato i tifosi del Parma allo Stadio Tardini. Il giocatore giapponese si è fermato tra la folla, condividendo qualche momento con i sostenitori del club. L'incontro è avvenuto qualche ora dopo il risultato di pareggio senza reti, e Suzuki ha manifestato la sua presenza tra i fan, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

? Cosa sapere Zion Suzuki incontra i tifosi del Parma allo Stadio Tardini dopo il clean sheet contro l'Udinese.. Il portiere giapponese valuta l'interesse della Premier League in vista del Mondiale con il Giappone.. Davanti allo Store dello Stadio Tardini, la folla di tifosi si è allungata fino ai cancelli della farmacia per incontrare Zion Suzuki, il portiere giapponese che ha attirato l’attenzione durante il Meet&Greet organizzato oggi. L’atmosfera nello spogliatoio e tra le strade di Parma è elettrica dopo la prestazione del nipponico contro l’Udinese, dove una parata decisiva su un tiro di Zaniolo nel finale di gara ha segnato il suo ritorno dopo l’infortunio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, Suzuki tra folla e sogni: il muro nipponico punta al futuro Notizie correlate Tresigallo punta su 800mila euro: nuovi hub e sogni per il futuroL’amministrazione di Tresigallo ha presentato alla Regione una proposta progettuale da 802mila euro per rilanciare i centri storici di Tresigallo e... Suzuki Parma, il portiere dei ducali svela: «Futuro? Non lo so, nessuno lo conosce. Ora il mi focus è questo. Sui Mondiali…»Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un...