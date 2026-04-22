Suzuki Parma il portiere dei ducali svela | Futuro? Non lo so nessuno lo conosce Ora il mi focus è questo Sui Mondiali…

Il portiere di una squadra della Serie B ha dichiarato di non conoscere ancora il proprio futuro, sottolineando che al momento il suo unico obiettivo è concentrarsi sulla partecipazione ai Mondiali. Ha aggiunto che non ha certezze sul suo percorso professionale e preferisce rimanere focalizzato sull'imminente impegno internazionale. La sua attenzione rimane sulla competizione in corso, senza anticipare eventuali sviluppi futuri.

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