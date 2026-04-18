Tresigallo punta su 800mila euro | nuovi hub e sogni per il futuro

L'amministrazione comunale di Tresigallo ha presentato alla Regione una proposta progettuale del valore di 802mila euro. L’obiettivo è intervenire sui centri storici di Tresigallo e Formignana, definendoli hub urbani nel corso del 2025. La proposta riguarda interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree centrali di entrambi i paesi, con l’intento di promuovere lo sviluppo locale e migliorare l’attrattività dei centri storici.

L’amministrazione di Tresigallo ha presentato alla Regione una proposta progettuale da 802mila euro per rilanciare i centri storici di Tresigallo e Formignana, definiti hub urbani nel corso del 2025. L’iniziativa, denominata Tresignana città di sogni e giardini, nasce dopo un intenso lavoro di coordinamento tra la giunta comunale e le associazioni di categoria Confesercenti, Confartigianato, Ascom e Cna. Investimenti infrastrutturali e decoro urbano per i due poli strategici. Il piano finanziario si divide in tre direttrici distinte per garantire un impatto sistemico sul territorio. Una quota pari a 470mila euro è destinata agli investimenti pubblici, con l’obiettivo di trasformare il volto dei centri storici coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tresigallo punta su 800mila euro: nuovi hub e sogni per il futuro Notizie correlate Nuovi stadi per Euro 2032: Simonelli punta su tutta ItaliaIl presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha espresso pubblicamente il suo auspicio per la realizzazione di nuove strutture sportive in... Cuneo: il Miac diventa Nexo Hub, punta su idrogeno e ricercaIl 18 marzo 2026 segna un punto di svolta per l’economia agroalimentare cuneese con la trasformazione del Miac in Nexo Agrifood Hub.