Parma recuperi importanti verso il Pisa | Valenti e Pellegrino migliorano

Il Parma si avvicina alla partita contro il Pisa con notizie positive riguardo la condizione di due giocatori. Valenti e Pellegrino hanno migliorato le loro condizioni fisiche e sono tornati a disposizione del tecnico. La partita rappresenta un’occasione importante per il club, che potrebbe ottenere punti utili per raggiungere la salvezza. La sfida si svolgerà tra pochi giorni, in un momento in cui la squadra cerca continuità.

Buone notizie per il Parma in vista della sfida contro il Pisa, appuntamento che potrebbe avvicinare in maniera aritmetica l’obiettivo salvezza.Migliorano infatti le condizioni di Lautaro Valenti e Mateo Pellegrino, entrambi tornati a lavorare e ora considerati a tutti gli effetti arruolabili per.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Udinese-Parma LE ULTIME | Cuesta riabbraccia Pellegrino, out Valenti, c'è Ndiaye Fiorentina, le ultime verso il Pisa: c'è fiducia per i recuperi di Solomon e De GeaÈ stato un viaggio di ritorno speciale per Pietro Comuzzo, che sul volo di ritorno da Varsavia ieri ha festeggiato i suoi 21 anni, con tanto di torta... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Parma-Napoli, i convocati di Cuesta: Ondrejka c'è, due recuperi in attacco; Roma, tre recuperi importanti per la sfida di sabato in emilia. Gasp sorride con Rensch, Dybala e Wesley; Udinese-Parma 0-1: Elphege subentra e spacca tutto. Nel recupero Suzuki salva il risultato; Roma tre recuperi importanti per la sfida di sabato in emilia Gasp sorride con Rensch Dybala e Wesley. Parma, dopo i tanti infortuni, finalmente i recuperi di Valeri e OndrejkaQuesto inizio di stagione è stato senza dubbio sfortunato per il Parma dal punto di vista degli infortuni. Tantissimi i problemi fisici capitati a diversi giocatori crociati, ultimo (non per ... m.tuttomercatoweb.com Parma, viabilità modificata per il 25 Aprile Dal 21 al 27 aprile cambiano traffico e sosta in centro, con chiusure, divieti e deviazioni soprattutto tra il 24 e il 25 aprile. Attenzione a Piazza Garibaldi e vie limitrofe, corteo dalle ore 10:00 e bus deviati. Sc - facebook.com facebook Cinque fragranze che compongono Buongiorno La Collezione di Acqua di Parma. Con le loro note sottili evocano la carezza di un tessuto o il calore della luce e celebrano tutti quei momenti solo all'apparenza ordinari x.com