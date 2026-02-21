Fiorentina le ultime verso il Pisa | c' è fiducia per i recuperi di Solomon e De Gea

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Pisa, sperando di recuperare Solomon e De Gea. L’esterno ha superato la sindrome influenzale, mentre il portiere, che si è infortunato al dito, sembra in via di miglioramento. La squadra lavora duramente per mettere a punto le strategie prima della partita. I tifosi attendono di scoprire se i due giocatori saranno disponibili per l’incontro in programma. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

È stato un viaggio di ritorno speciale per Pietro Comuzzo, che sul volo di ritorno da Varsavia ieri ha festeggiato i suoi 21 anni, con tanto di torta con candeline consegnata da un assistente di volo. Rientrata a Firenze la squadra ha fatto lavoro di scarico, chi non ha giocato in Conference League invece ha giocato contro l’Under 18. Da oggi entra nel vivo la preparazione per la sfida casalinga di lunedì contro il Pisa. Solomon e De Gea, assenti in Conference, dovrebbero essere recuperati: l’esterno è rimasto a casa per una sindrome influenzale, il portiere per una sublussazione al dito di una mano che non preoccupa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

