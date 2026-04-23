Sabato 25 aprile 2026 alle 15:00 si affrontano al Tardini Parma e Pisa, due squadre con modelli di gioco molto difensivi. Il Parma, in casa, cerca punti importanti contro la squadra in fondo alla classifica, ormai vicina alla retrocessione. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si prevede una partita con poche occasioni e gol, considerando le caratteristiche delle due formazioni.

Il Parma si gioca un jolly in questo turno di campionato perché ospita al Tardini il Pisa ultimo in classifica e praticamente rassegnato alla retrocessione. Dopo il successo della settimana scorsa sul campo dell’Udinese, i ducali hanno tracciato un allungo quasi decisivo in chiave salvezza, e con un po’ di fortuna potrebbero avere già la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Pisa (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol tra due squadre difensive

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