Parma-Pisa sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol tra due squadre difensive

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si disputerà la partita tra Parma e Pisa, due squadre con difese molto compatte. Il Parma, che gioca in casa, affronta una squadra in difficoltà, ultima in classifica e ormai vicina alla retrocessione. Le formazioni sono state annunciate e si prevedono poche reti, considerando le caratteristiche difensive di entrambe le squadre. I pronostici indicano un match con poche occasioni offensive e pochi gol segnati.

Il Parma si gioca un jolly in questo turno di campionato perché ospita al Tardini il Pisa ultimo in classifica e praticamente rassegnato alla retrocessione. Dopo il successo della settimana scorsa sul campo dell’Udinese, i ducali hanno tracciato un allungo quasi decisivo in chiave salvezza, e con un po’ di fortuna potrebbero avere già la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Pisa (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol tra due squadre difensive Notizie correlate Parma-Pisa (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Parma si gioca un jolly in questo turno di campionato perché ospita al Tardini il Pisa ultimo in classifica e praticamente rassegnato alla... Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini”Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al Tardini per sfidare il Parma. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-PISA: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Parma-Pisa, le modifiche alla viabilità per sabato 25 aprile; Parma - Pisa. Probabili formazioni Parma-Pisa: c’è Pellegrino, le decisioni su Nicolussi Caviglia e DurosinmiProbabili formazioni Parma Pisa - Le possibili scelte di Cuesta e Hiljemark per il match Parma-Pisa della 34^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Parma-Pisa, le probabili formazioni: Strefezza sicuro del posto, più Stojlkovic di MeisterLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Pisa (Sabato 25 aprile, ore 15.00, arbitra Calzavara, diretta tv su DAZN): Come arriva il Parma Mister. tuttomercatoweb.com #ParmaPisa, le probabili formazioni della partita di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com I convocati di Hiljemark per Parma-Pisa, out Durosinmi e Tramoni per problema muscolare oltre a Marin - facebook.com facebook