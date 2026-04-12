Domenica 12 aprile alle ore 15:00 si disputa la partita tra Parma e Napoli al stadio Tardini. Il Napoli, dopo aver recuperato la seconda posizione in classifica, affronta la squadra locale in un match che si preannuncia con poche reti segnate. Le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker sono già state rese note, mentre i pronostici indicano un incontro equilibrato.

Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al Tardini per sfidare il Parma. I partenopei sono a -7 dalla retta e proveranno a far di tutto per mantener vivo il campionato, ma la sensazione è che la priorità resti quella di tenere lontano le inseguitrici e chiudere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini”

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