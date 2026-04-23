Parma celebra l’81° Anniversario della Liberazione | tutti gli appuntamenti per il 25 aprile

Sabato 25 aprile a Parma si svolgerà una serie di eventi in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. La giornata prevede incontri ufficiali e iniziative commemorative organizzate dal Comune e dalla Provincia, in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni del 25 aprile. Le manifestazioni si svolgeranno nel centro cittadino e in alcune località della provincia, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini.

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la giornata di sabato 25 aprile sarà scandita da una serie di appuntamenti istituzionali e iniziative commemorative promosse congiuntamente da Comune di Parma e Provincia di Parma, in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni del 25.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in cittàFirenze, 18 aprile 2026 – Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della... Persiceto festeggia il 25 aprile nell'81° anniversario della LiberazioneSabato 25 aprile ricorre l'81° anniversario della Liberazione italiana: per ricordare questa importante giornata il Comune di Persiceto organizza in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parma celebra la Liberazione con oltre 40 iniziative gratuite tra concerti, mostre e progetti per i giovani - Il programma; Busto Arsizio celebra l’81° Anniversario della Liberazione: il programma completo; Busto Arsizio celebra l’81° Anniversario della Liberazione: il programma completo; Vicenza celebra l'81° anniversario della Liberazione con Andrea Pennacchi. Cesena celebra le donne della Resistenza: incontro allo Spazio Cesuola per l’81° anniversario della LiberazioneLa storica Mara Valdinosi ripercorre il ruolo femminile dalla lotta partigiana al diritto di voto: un omaggio alle protagoniste dell'emancipazione italiana ... forli24ore.it Parma celebra la Liberazione con oltre 40 iniziative gratuite tra concerti, mostre e progetti per i giovani - Il programmaCortei, mostre, letture scolastiche e un grande concerto in piazza con Samà Abdulhadi e Gipsy Kings by Diego Baliardo ... gazzettadiparma.it 81° anniversario della Liberazione La cerimonia commemorativa si tiene sabato alle 10:00 di fronte a Palazzo Moroni, via VIII febbraio, con alzabandiera, onore ai Caduti, deposizione delle corone di alloro e interventi delle Autorità. L'even - facebook.com facebook Celebrazione dell'81° Anniversario della Liberazione - Sabato 25 Aprile 2026. x.com