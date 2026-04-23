Parlami d’amore quando la radio cantava la vita | Mario Incudine in scena a Caulonia Marina

A Caulonia Marina, si terrà un spettacolo che ripercorre le canzoni popolari degli anni Venti e Quaranta, interpretato da un artista noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico. L’evento fa parte della XXXII Stagione Teatrale della Locride, organizzata dal Centro Teatrale Meridionale sotto la direzione artistica di Domenico Pantano. La rappresentazione promette un viaggio musicale e emotivo attraverso un periodo storico ricco di canzoni che hanno lasciato un segno.

Un tuffo nelle canzoni in voga negli anni Venti-Quaranta, attraverso uno spettacolo intenso ed emozionante, per il prossimo appuntamento della XXXII Stagione Teatrale della Locride, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano.Il brillante attore Mario.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "Archimede", Mario Incudine porta al Bobbio la vita del genio, tra cuore e scienzaUn viaggio poetico e potente nella mente di Archimede di Siracusa, nelle ore che precedono la sua morte, dove scienza e cuore si intrecciano, tra... Satyricon: satira spietata di Petronio in scena a Caulonia MarinaL’antica Roma con tutto il suo fascino, oggetto della satira spietata di Petronio, elegantiae arbiter, autore del Satyricon, prende vita in una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mario Incudine con Parlami d’amore in scena a Caulonia il 25 aprile; Mario Incudine porta Parlami d’amore a Caulonia; Parlami D’Amore Mario Incudine – Locandina Caulonia; Qualcosa è andato storto di Buccirosso chiude L’Altro Teatro al Rendano. A Polignano «Parlami d’Amore»: Mario Incudine in scena per la Giornata della DonnaParlami d’Amore – quando la radio cantava la vita è il titolo dello spettacolo con Mario Incudine, in programma stasera, domenica 8 marzo, alle ore 20, presso il Cinema Teatro Vignola a Polignano a ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Parlami d’amore», Mario Incudine al Teatro Orfeo in un viaggio nella musica italiana del primo NovecentoGiovedì 29 gennaio, alle 21.00, al Teatro Orfeo di Taranto, in scena il programma musicale Parlami d’amore. Protagonista Mario Incudine, voce e chitarra, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mario Incudine Parlami D'Amore | Pozzallo (RG) - facebook.com facebook Nel tg delle 19.35 Il mito siculo-basiliano Sicilia in copertina, la rubrica sui libri, ci fa scoprire con Giacinto Pipitone le origini siciliane del pilota #AyrtonSenna. Poi la lettura suggerita dal musicista Mario Incudine #TgrSicilia @Giapi27 x.com