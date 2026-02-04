Satyricon | satira spietata di Petronio in scena a Caulonia Marina
A Caulonia Marina va in scena una rappresentazione che porta l'antica Roma sulla scena. La pièce, firmata da Francesco Polizzi, mette in evidenza la satira pungente di Petronio, autore del Satyricon. La rappresentazione rende viva l’atmosfera di un’epoca passata, con un’interpretazione fedele e coinvolgente.
