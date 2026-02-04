Satyricon | satira spietata di Petronio in scena a Caulonia Marina

A Caulonia Marina va in scena una rappresentazione che porta l'antica Roma sulla scena. La pièce, firmata da Francesco Polizzi, mette in evidenza la satira pungente di Petronio, autore del Satyricon. La rappresentazione rende viva l’atmosfera di un’epoca passata, con un’interpretazione fedele e coinvolgente.

L'antica Roma con tutto il suo fascino, oggetto della satira spietata di Petronio, elegantiae arbiter, autore del Satyricon, prende vita in una suggestiva trasposizione teatrale a firma di Francesco Polizzi. Lo spettacolo Satyricon – prodotto dall'Associazione culturale Castalia – farà tappa a

Approfondimenti su Petronio Satyricon

Satyricon di Petronio al Teatro Arcobaleno

