Archimede Mario Incudine porta al Bobbio la vita del genio tra cuore e scienza

Mario Incudine presenta al teatro di Bobbio uno spettacolo dedicato alla vita di Archimede di Siracusa. L’evento ripercorre gli ultimi momenti del genio, mescolando elementi di scienza e emozioni, tra ricordi, invenzioni e sentimenti. Lo spettacolo offre uno sguardo intimo sulla figura di Archimede e sulla sua complessità, attraverso una narrazione che unisce poesia e musica.

Un viaggio poetico e potente nella mente di Archimede di Siracusa, nelle ore che precedono la sua morte, dove scienza e cuore si intrecciano, tra ricordi, invenzioni, solitudine, genialità e amore. Mario Incudine porta in scena lo spettacolo “Archimede” al teatro Bobbio dal 9 al 12 aprile. In questo allestimento, Archimede non è più soltanto una figura legata ai libri di scuola o ai teoremi geometrici, è un uomo fatto di anima e desideri, una voce che invoca giustizia e si trasforma in un testamento morale contro ogni forma di barbarie. Sul palco l’istrionico, vulcanico, il canta e cunta storie, Mario Incudine protagonista assoluto di questo percorso interiore che presta il suo carisma e la sua sensibilità a un racconto che scava nelle fragilità del genio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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