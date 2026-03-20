Il 7 giugno entrerà in vigore la direttiva UE 2023970 sulla trasparenza salariale, una normativa che mira a promuovere l’uguaglianza retributiva e a ridurre la differenza di stipendio tra uomini e donne nel mercato del lavoro europeo. Per supportare le aziende, è prevista una serata di incontri dedicata a illustrare le novità e le modalità di applicazione della nuova normativa.

Milano, 20 marzo 2026 – Il 7 giugno entrerà in vigore la direttiva UE 2023970 sulla trasparenza salariale, che punta a rafforzare l’equità retributiva e a ridurre il divario tra uomini e donne nel mercato del lavoro europeo. Per questo, in vista di questo importante momento di svolta, lo studio legale internazionale DLA Piper e Michael Page, società leader nella ricerca e selezione di personale qualificato, promuovono due momenti di confronto dedicati a fornire alle aziende strumenti concreti per orientarsi e prepararsi all’introduzione della nuova normativa con una trasformazione che non è solo regolatoria, ma culturale. Il primo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parità salariale, il 7 giugno si avvicina: una serata per aiutare le aziende alla nuova direttiva Ue

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