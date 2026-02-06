I sindacati attaccano duramente il decreto del governo Meloni sulla parità salariale. Cgil parla di arretramenti evidenti, mentre Uil denuncia la mancata attuazione della direttiva europea. Le organizzazioni sindacali vogliono modifiche urgenti, considerando il testo insufficiente a combattere davvero il divario di genere nei salari.

Sindacati critici sul testo del decreto con cui il governo Meloni punta a recepire la direttiva europea sul rafforzamento della trasparenza sui salari per contrastare il gender pay gap. Per le segretarie confederali della Cgil Francesca Re David e Lara Ghiglione, il testo approvato dall’esecutivo “non conferma in tutte le sue parti l’impianto innovativo annunciato dal Governo nel percorso di attuazione della Carta sociale europea e risulta peggiorativa rispetto alla prima bozza successiva all’incontro con le parti economiche e sociali il 2 febbraio”. Ivana Veronese e Vera Buonomo della Uil concordano: “Il decreto non è all’altezza né delle aspettative né delle sfide che sarebbe chiamato ad affrontare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sindacati contro il decreto sulla parità salariale. Cgil: “Arretramenti evidenti”. Uil: “Direttiva europea non rispettata”

Approfondimenti su Governo Meloni

Il governo ha messo sul tavolo un nuovo decreto sulla parità salariale.

La Cgil critica duramente il governo per le nuove misure sulle pensioni inserite nel maxi-emendamento alla legge di Bilancio, evidenziando potenziali profili di incostituzionalità nella penalizzazione per chi ha riscattato la laurea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Governo Meloni

Argomenti discussi: Metalmeccanici in tangenziale, i sindacati: Il decreto Sicurezza colpisce il diritto di sciopero; Nel decreto Pnrr, rispunta la norma sui lavoratori sottopagati, è polemica con sindacati e opposizione; Bologna, tre richieste di condanna per il corteo delle tute blu: l'accusa di blocco stradale. Fiom: non può essere reato; Chieste tre condanne per le tute blu, sindacati in rivolta.

Calabria. Regione e sindacati contro il decreto Scura su autorizzazioni ed accreditamenti sanitariI sindacati annunciano che impugnaranno il Decreto commissariale n. 81 per palesi contrasti alla Legge 24/2008. Chiesta alla Regione una propria iniziativa in tale direzione. L’Avvocatura regionale ... quotidianosanita.it

Carta del docente, il decreto non arriva e il bonus tarda. I sindacati: Si blocca la formazioneAtteso inizialmente per ottobre, il bonus da 500 euro per l’aggiornamento degli insegnanti non è arrivato neanche a gennaio. Dal ministero dell’Istruzione ... repubblica.it

La #CSE, Confederazione Indipendente dei #Sindacati Europei, ha ribadito con un intervento al #Ministero del #Lavoro che i punti chiave della #direttivaeuropea sulla #trasparenzasalariale devono essere mantenuti nel decreto legislativo italiano @RomaFL x.com