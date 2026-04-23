Parente di Paolo VI e i 20 miliardi in 20' | chi è l' inviato di Trump che vuole l' Italia al Mondiale

Un uomo collegato alla famiglia di Paolo VI e coinvolto in una vicenda legata a 20 miliardi di euro in 20 minuti è al centro di un'inchiesta. Si tratta di un intermediario che riveste il ruolo di inviato speciale di un ex presidente americano, incaricato di promuovere accordi per portare l'Italia a partecipare ai Mondiali di calcio. La sua figura è emersa nel corso di indagini riguardanti operazioni finanziarie e incontri diplomatici.

Dai legami con Jeffrey Epstein (nel 2004 cercò di acquistare un'agenzia di modelle assieme all'imprenditore), a fedelissimo di Donald Trump, che lo ha nominato "inviato speciale del presidente Usa per le partnership globali", che in parole povere significa promuovere l’agenda americana, favorire relazioni, creare opportunità d'affari. Paolo Zampolli, milanese 56enne, figlio di imprenditori di giocattoli e fondatore negli anni Novanta dell’agenzia di modelle "ID", è questo e molto altro. In questi giorni è finito pure nelle cronache sportive per aver chiesto al presidente degli Stati Uniti di sostituire l'Iran con l'Italia al prossimo Mondiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parente di Paolo VI e i 20 miliardi in 20': chi è l'inviato di Trump che vuole l'Italia al Mondiale Notizie correlate Paolo Zampolli inviato di Trump vuole l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran per ricucire strappo con MeloniPotrebbero riaccendersi le speranze di vedere l’Italia ai Mondiali di calcio 2026 in Usa, Messico e Canada. Chi è Paolo Zampolli, l’inviato speciale USA che propone l’Italia ai Mondiali al posto dell’IranAGI - Il nome di Paolo Zampolli, milanese trapiantato a New York, è sconosciuto ai più, ma è improvvisamente balzato agli onori della cronaca per...