Paolo Zampolli, originario di Milano e residente a New York, è noto per essere stato inviato speciale degli Stati Uniti. Di recente, ha avanzato una proposta per assegnare all’Italia l’organizzazione dei Mondiali di calcio invece dell’Iran. Il suo nome non è molto conosciuto al grande pubblico, ma la sua figura ha attirato l’attenzione in ambito sportivo e diplomatico. La sua proposta è stata resa pubblica tramite canali ufficiali e media.

AGI - Il nome di Paolo Zampolli, milanese trapiantato a New York, è sconosciuto ai più, ma è improvvisamente balzato agli onori della cronaca per aver proposto di rimpiazzare l'Iran con l'Italia nei prossimi mondiali di calcio, dai quali la nazionale azzurra è stata esclusa dopo la clamorosa sconfitta ai play-off con la Bosnia. Zampolli negli anni ha costruito la propria influenza all'incrocio fra moda, real estate, relazioni internazionali e trumpismo. Ex agente di modelle, oggi è un inviato speciale dell'amministrazione Trump: Reuters lo identifica come "U.S. special envoy" e il Financial Times lo cita in queste ore per la proposta di 'ripescaggio' fatta a Trump e alla Fifa.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è Paolo Zampolli, l’inviato speciale USA che propone l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran

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Dopo le dichiarazioni di Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump per le partnership globali, che già nel 2022 tentò di escludere l'Iran dai Mondiali in favore dell'Italia, è necessario fare chiarezza sulla reale situazione La FIGC non è mai stata conta x.com

Sarebbe la richiesta avanzata dall'inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa, spiegando che i quattro campionati del Mondo vinti dagli Azzurri giustificano lo scambio https://shorturl.at/sYL43 - facebook.com facebook