A Milano sono stati piantati 500 alberi per il bosco in memoria di Luca Marengoni

A Milano, nel Parco Lambro, sono stati piantati 500 alberi in memoria di Luca Marengoni, un ragazzo di 14 anni che ha perso la vita in un incidente mentre si spostava verso scuola. L'evento ha coinvolto le autorità locali e i familiari del giovane, che hanno partecipato alla cerimonia di piantumazione. La commemorazione si è svolta alla presenza di testimoni e cittadini del quartiere.

L'iniziativa, promossa da Legambiente e Ups, ha permesso la piantumazione di 500 alberi in memoria del giovane scomparso in un tragico incidente Cinquecento alberi piantati al Parco Lambro in memoria di Luca Marengoni, il giovane di 14 anni tragicamente scomparso in un incidente mentre si recava a scuola. Gli alberi piantati fanno parte, infatti, del nuovo bosco intitolato "Luca's Wood", che contribuirà a incrementare la biodiversità locale, creare zone d'ombra e migliorare la qualità dell'aria urbana, rendendo Parco Lambro un luogo più bello e ricco di alberi. Marzia Picciano, Public Affairs Manager di UPS Italia, Spagna e Portogallo, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver realizzato questo progetto in collaborazione con Legambiente e ITF, contribuendo a piantare nuovi alberi a beneficio della comunità.

