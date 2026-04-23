Papardo giovani cardiologi tra simulazioni e casi clinici | tappa formativa su aritmie e gestione a distanza

Nell’ospedale di Messina, i giovani cardiologi partecipano a un percorso formativo dedicato a aritmie e gestione clinica, arricchito da sessioni di simulazione e discussioni di casi reali. L’obiettivo è aggiornare le competenze attraverso l’uso di tecnologie innovative e il confronto diretto tra specialisti, per migliorare le pratiche cliniche e la preparazione dei medici emergenti nel settore cardiologico.

All’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina la formazione passa anche attraverso l’innovazione tecnologica e il confronto diretto tra specialisti. È in questo contesto che si è svolto, nei giorni 21 e 22 aprile 2026, il secondo appuntamento del percorso “Biomaster15 CRM Giovani – Pacing e Gestione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Al San Gerardo senologi da tutto il mondo per studiare 50 casi clinici di tumori alla mammellaL’Irccs San Gerardo dei Tintori diventa per due giorni la “casa” dei maggiori senologi dall’Italia e del mondo che analizzeranno 50 casi clinici di... Fisco, successioni e donazioni: nuova tappa formativa targata Fimaa Confcommercio"Scenari attuali tra Fisco, Successioni e Donazioni", questo il titolo del nuovo incontro formativo promosso da Fimaa Confcommercio Caserta che si...