Al San Gerardo senologi da tutto il mondo per studiare 50 casi clinici di tumori alla mammella

Al San Gerardo dei Tintori si svolge una grande riunione tra i senologi di tutto il mondo. Per due giorni, esperti da Italia e altri paesi analizzano 50 casi clinici di tumori alla mammella. È un momento di confronto importante per migliorare le cure e condividere le ultime scoperte.

L’Irccs San Gerardo dei Tintori diventa per due giorni la “casa” dei maggiori senologi dall’Italia e del mondo che analizzeranno 50 casi clinici di tumore alla mammella. È iniziata ieri nel nosocomio monzese la Masterclass in Contrast Enhanced Mammography III Edition", prestigioso evento di portata internazionale che si concluderà oggi, giovedì 29 gennaio. Nell’Irccs di via Pergolesi si sono riuniti e si stanno confrontando esperti internazionali nell'ambito della diagnostica senologica. Un evento molto importante per gli addetti ai lavori: l’occasione di incontri e di confrontarsi per approfondire le tematiche più attuali e rilevanti sulla mammografia con mezzo di contrasto, ultima innovazione tecnologica di grande rilievo della disciplina.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su San Gerardo IRCCS

Al San Gerardo di Monza, la realtà aumentata entra in sala operatoria grazie a un innovativo visore a infrarossi.

La Breast Unit rappresenta un punto di riferimento dedicato alle donne affette da tumore alla mammella, offrendo un percorso integrato di diagnosi e cura.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Gerardo IRCCS

Argomenti discussi: L'ospedale brianzolo dove arrivano esperti da tutto il mondo per studiare 50 casi clinici di tumore al mammella.

Al San Gerardo senologi da tutto il mondo per studiare 50 casi clinici di tumori alla mammellaIl nosocomio al centro di un importante evento che vede la partecipazione di specialisti provenienti da tutto il mondo ... monzatoday.it

Tumore al seno, all’Irccs San Gerardo l’apparecchio del futuro per la diagnosi della malattia: cos’è e come funzionaCresce il parco macchine della Diagnostica Senologica. Un passo avanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce del tumore al seno è stato compiuto grazie all’Associazione PerLe Noi, che ha donato ... ilgiorno.it

San Gerardo pensaci tu - facebook.com facebook