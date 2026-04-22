Papa Leone XIV il Pontefice visita una prigione in Guinea Equatoriale

Il Papa ha visitato recentemente la prigione di Bata, situata in Guinea Equatoriale. La visita si è concentrata sulle condizioni di vita all’interno del carcere, dove le testimonianze parlano di situazioni critiche e di un ambiente difficile per i detenuti. L’attenzione del Pontefice si è rivolta anche a chi si trova in condizioni di isolamento e sofferenza, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà.

Vicinanza a chi ha perso la speranza, a chi non vede ancora la luce in fondo al tunnel. In Guinea Equatoriale Papa Leone visita la prigione di Bata, un luogo di detenzione molto duro, dove i carcerati hanno spesso denunciato condizioni di prigionia critiche. È la prima che il Pontefice americano dalla sua elezione visita un carcere. E ha voluto rivolgere un saluto ai presenti. Leone arriva nel carcere chiedendo dignità per i detenuti, perchè sia data loro la possibilità di lavorare e di studiare. Nella messa celebrata al mattino a Mongomo, nella basilica dell'Immacolata, con 100mila persone arrivate da tutto il Paese, Leone XIV ha denunciato le condizioni preoccupanti in cui versano le carceri: crescano spazi di libertà, sia sempre salvaguardata la dignità della persona umana.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV, il Pontefice visita una prigione in Guinea Equatoriale Notizie correlate Papa Leone XIV arriva in Guinea EquatorialePapa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Guinea Equatoriale, studenti a Malabo aspettano Papa Leone XIVPapa Leone XIV è arrivato nella capitale amministrativa di Malabo martedì, nella quarta e ultima tappa del suo viaggio in Africa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Presidenza CEI: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV; Camerun, Papa Leone XIV: L'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono. Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tuttiLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, secondo giorno in Guinea Equatoriale. Oggi visita al carcere di Bata ... tg24.sky.it Pino Corrias: «Papa Leone XIV non poteva scegliere parole più azzeccate per rispondere agli insulti di Trump: beati i costruttori di pace»Dal suo predecessore Francesco, papa Leone XIV ha ereditato l’urgenza di combattere contro la «globalizzazione dell’indifferenza». Lo fa con parole ferme e gentili. Che mettono in crisi Donald Trump e ... vanityfair.it Fox News: «Papa Leone esorta gli africani a restare e a "servire il proprio Paese" invece di migrare. Il Pontefice ha parlato con gli studenti universitari del Camerun durante un viaggio apostolico di 11 giorni in Africa». x.com #PapaLeone in #Guinea: il mondo di oggi ha fame di speranza e futuro - #LeoneXIV #Vaticano - facebook.com facebook