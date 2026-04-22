Papa Leone XIV il Pontefice visita una prigione in Guinea Equatoriale

Da tgcom24.mediaset.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha visitato recentemente la prigione di Bata, situata in Guinea Equatoriale. La visita si è concentrata sulle condizioni di vita all’interno del carcere, dove le testimonianze parlano di situazioni critiche e di un ambiente difficile per i detenuti. L’attenzione del Pontefice si è rivolta anche a chi si trova in condizioni di isolamento e sofferenza, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà.

Vicinanza a chi ha perso la speranza, a chi non vede ancora la luce in fondo al tunnel. In Guinea Equatoriale Papa Leone visita la prigione di Bata, un luogo di detenzione molto duro, dove i carcerati hanno spesso denunciato condizioni di prigionia critiche. È la prima che il Pontefice americano dalla sua elezione visita un carcere. E ha voluto rivolgere un saluto ai presenti. Leone arriva nel carcere chiedendo dignità per i detenuti, perchè sia data loro la possibilità di lavorare e di studiare. Nella messa celebrata al mattino a Mongomo, nella basilica dell'Immacolata, con 100mila persone arrivate da tutto il Paese, Leone XIV ha denunciato le condizioni preoccupanti in cui versano le carceri: crescano spazi di libertà, sia sempre salvaguardata la dignità della persona umana.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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