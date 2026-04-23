Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale messa alla stadio per il Pontefice

Il Papa Leone XIV si trova a Malabo, in Guinea Equatoriale, dove ha celebrato l’ultima messa del suo viaggio in Africa. L’evento si è svolto presso lo stadio della città, con una grande presenza di fedeli che lo hanno accolto con entusiasmo. La cerimonia si è tenuta nel contesto di una visita ufficiale durata diversi giorni, durante la quale il Pontefice ha incontrato autorità locali e partecipato a varie iniziative religiose.

Papa Leone XIV arriva allo stadio di Malabo, in Guinea Equatoriale, dove ha presieduto l’ultima messa del suo viaggio apostolico in Africa, accolto da una folla festante. Il Pontefice ha salutato i fedeli presenti con un giro in papamobile. Al termine della funzione Prevost si sposterà all’aeroporto per rientrare in Vaticano.”Parto dall’Africa con un tesoro inestimabile di fede, di speranza e di carità. Un tesoro grande fatto di storie, di volti di testimonianze gioiose e sofferte che arricchiscono in modo grande la mia vita e il mio ministero di Successore di Pietro”, ha detto Leone XIV. Questo articolo Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale,...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale, messa alla stadio per il Pontefice LEONE XIV: Ultimo giorno in Guinea Equatoriale | HIGHLIGHTS Notizie correlate Papa Leone XIV, il Pontefice visita una prigione in Guinea EquatorialeVicinanza a chi ha perso la speranza, a chi non vede ancora la luce in fondo al tunnel. Papa Leone XIV arriva in Guinea EquatorialePapa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni. Papa Leone XIV, ultima tappa africana per il Pontefice: messa a Malabo e rientro in serata a RomaPapa Leone a inizio omelia della messa presieduta nello stadio di Malabo ha ricordato il vicario generale dell'arcidiocesi di Malabo, monsignor Fortunato Nsue Esono, trovato morto il 17 aprile scorso ... affaritaliani.it Papa Leone in Guinea Equatoriale: messa a Malabo, poi il rientro a RomaSi chiude oggi a Malabo il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Il Pontefice celebrerà la Messa allo stadio davanti a circa 20mila fedeli, prima della cerimonia di congedo e del rientro a ... tg24.sky.it In Guinea Equatoriale la visita di Papa Leone XIV si è trasformata in un grande incontro tra fede e cultura. I fedeli si sono riuniti allo stadio per celebrare un momento condiviso, segnato dalla partecipazione popolare e dalle espressioni culturali locali. «Il mess - facebook.com facebook #Papa #Leone XIV accolto a Bata nella fase finale del viaggio in #Africa x.com