Il prossimo 11 ottobre, in Piazza San Pietro, si terrà un Rosario gigante presieduto da Papa Leone XIV. L'evento si svolge nel contesto del Giubileo della spiritualità mariana e coincide con il sessantatreesimo anniversario del Concilio Vaticano II. L'iniziativa coinvolge numerosi fedeli e ha come obiettivo la preghiera per la pace. La cerimonia è prevista come parte delle celebrazioni religiose di questo periodo.

? Cosa sapere Papa Leone XIV presiederà un Rosario per la pace in Piazza San Pietro l'11 ottobre.. L'evento celebra il Giubileo della spiritualità mariana e il sessantatreesimo anniversario del Concilio Vaticano II.. Il prossimo 11 ottobre alle ore 18, in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV presiederà un Rosario per la pace nel quadro del Giubileo della spiritualità mariana e del sessantatreesimo anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II. Durante l’udienza generale di questo giovedì, il Pontefice ha tracciato un percorso di riflessione che parte dal silenzio del Sabato Santo, descritto come uno spazio necessario affinché l’azione salvifica di Cristo possa operare nelle anime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV: l’11 ottobre un Rosario gigante per la pace

SANTO ROSARIO GIOVEDÌ 18/12/25, MISTERI LUMINOSI

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