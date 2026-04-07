Il 11 aprile 2026, il Papa ha invitato i fedeli di tutto il mondo a partecipare a una preghiera collettiva per la pace, con un appuntamento principale nella Basilica di San Pietro. La richiesta arriva attraverso un appello pubblico, che invita a unirsi in questa iniziativa. La giornata si svolgerà in diverse parti del pianeta, con momenti di preghiera e riflessione.

Papa Leone XIV ha chiesto a tutti i fedeli di unirsi in una preghiera collettiva per la pace sabato 11 aprile 2026, con un evento centrale previsto presso la Basilica di San Pietro. L’iniziativa nasce dal messaggio pasquale diffuso dalla Santa Sede domenica scorsa. Il Pontefice desidera che l’impegno non si limiti a Roma, ma che si estenda a ogni comunità locale per creare un legame spirituale che attraversi l’intera penisola, dalle regioni del Nord a quelle del Sud. Il Santo Padre ha sottolineato come sia possibile mantenere la speranza anche nelle situazioni più difficili. Ha inoltre evidenziato la necessità di opporsi alla violenza che colpisce i soggetti più fragili e al culto smisurato del guadagno economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta per la pace: l’appello globale di Papa Leone XIV l’11 aprile

Leggi anche: Papa Leone XIV celebra la sua prima messa di Pasqua e annuncia una veglia per la pace l'11 aprile

Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo .

Temi più discussi: Il Papa: Deporre le armi. L'annuncio di una veglia per la pace in San Pietro; Papa Leone celebra la Domenica delle Palme a San Pietro; Leone XIV: Chi fa la guerra ne risponderà a Dio. Perché il monito del Papa segna una svolta nel suo pontificato; Papa Leone XIV sollecita testimonianza dei laici a favore della pace e della giustizia.

Pasqua in San Pietro: il discorso di Papa Leone XIV e la veglia per la paceIl 5 aprile 2026 a Piazza San Pietro Papa Leone XIV ha celebrato la Pasqua davanti a circa 50mila persone, tra bande in alta uniforme e un forte invito a rifiutare la violenza ... notizie.it

Papa Leone XIV annuncia una veglia per la pace sabato 11 aprileQuella di domenica 5 aprile è stata la prima celebrazione della Pasqua da quando è stato eletto al soglio pontificio per il papa americano in una piazza gremita da 50mila fedeli, più quelli collegati ... targatocn.it

L’omelia di papa Leone XIV: «Anche in mezzo all’oscurità può nascere qualcosa di buono» x.com

Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV. L'invito del Pontefice ai fedeli a unirsi alla veglia di preghiera il prossimo sabato. - facebook.com facebook