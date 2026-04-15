Dopo aver concluso una visita di due giorni in Algeria, il papa ha lasciato il paese e si è diretto a Yaoundé, capitale del Camerun. In programma c'è un incontro con il presidente del paese. La visita fa parte di un viaggio più ampio nella regione. La partenza dall'Algeria è avvenuta al termine delle attività ufficiali nel paese nordafricano.

Dopo aver salutato Algeri, al termine di una visita di due giorni, Papa Leone XIV si è spostato a Yaoundé, capitale del Camerun. Si tratta della seconda tappa del suo tour in quattro nazioni africane. Il Pontefice visiterà Yaoundé, Bamenda e Douala in Camerun dal 15 al 18 aprile. Leone XIV sta portando un messaggio di pace nella regione separatista del Camerun, dove i combattenti hanno annunciato una pausa di tre giorni nei combattimenti. Mercoledì avrà anche colloqui con il presidente Paul Biya. Il leader di 93 anni è il più anziano del mondo. Il suo posto è stato esteso infatti per un ottavo mandato dopo un’elezione ampiamente contestata lo scorso anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV lascia l'Algeria e vola in Cameroon: in programma l'incontro con Paul Biya

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