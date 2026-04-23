papa leone xiv decolla da guinea equatoriale stasera in italia

Il Papa Leone XIV ha lasciato la Guinea Equatoriale oggi pomeriggio, partendo dall’aeroporto di Malabo poco dopo le 13:50 ora italiana. Il volo con a bordo il Pontefice si dirige verso l’Italia, dove è previsto l’arrivo nelle prossime ore. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a eventuali tappe o dettagli del viaggio.

Papa Leone XIV è partito dalla Guinea Equatoriale alla volta dell’Italia. Il volo con a bordo il Pontefice è decollato dall’aeroporto di Malabo poco dopo le ore 13:50 italiane. L’arrivo all’aeroporto di Fiumicino è previsto intorno alle ore 20. Successivamente Leone XIV farà rientro in Vaticano. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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