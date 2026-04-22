Guinea Equatoriale studenti a Malabo aspettano Papa Leone XIV

Martedì, nella capitale amministrativa, è atterrato Papa Leone XIV, che conclude così il suo viaggio in Africa. Gli studenti locali attendono con interesse l’arrivo del Papa, che si trova nella quarta e ultima tappa del suo tour nel continente. La visita del Pontefice ha attirato l’attenzione della comunità, mentre le autorità preparano eventi pubblici e incontri ufficiali in vista delle prossime ore.

Papa Leone XIV è arrivato nella capitale amministrativa di Malabo martedì, nella quarta e ultima tappa del suo viaggio in Africa. Tantissimi fedeli si sono radunati lungo la strada che parte dall’aeroporto, applaudendo il primo Papa che arriva nel Paese dopo San Giovanni Paolo II nel 1982. Molti giovani indossavano magliette bianche con l’immagine del Pontefice e sventolavano piccole bandiere aspettando il suo arrivo al Campus dell’Università Nazionale della Guinea Equatoriale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guinea Equatoriale, studenti a Malabo aspettano Papa Leone XIV Notizie correlate Papa Leone XIV arriva in Guinea EquatorialePapa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Guinea Equatoriale, il Paese attende Papa LeoneNella Guinea Equatoriale per conoscere il piccolo paese africano, ex colonia spagnola, a maggioranza cristiana e guidato dal suo presidente, al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guinea Equatoriale, studenti a Malabo aspettano Papa Leone XIV; Il Papa in Guinea Equatoriale: Diciamo no all’economia che colonizza e uccide; Leone XIV: l’università dia frutti di progresso solidale formando in modo integrale; Papa in Guinea Equatoriale: questa economia uccide. Guinea Equatoriale, studenti a Malabo aspettano Papa Leone XIV(LaPresse) Papa Leone XIV è arrivato nella capitale amministrativa di Malabo martedì, nella quarta e ultima tappa del suo viaggio in ... stream24.ilsole24ore.com Papa Leone in Guinea Equatoriale: Sempre più conflitti ignorando diritto internazionaleUltima tappa del viaggio di Papa Leone XIV in Africa: oggi il pontefice arriva in Guinea Equatoriale, dopo essere stato in Algeria, Camerun e Angola. Fitto il programma di appuntamenti della giornata. tg24.sky.it Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza' x.com Viaggio Apostolico di #PapaLeoneXIV in Guinea Equatoriale Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di Chiesa viva Gli appuntamenti di oggi #22aprile in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #Papa - facebook.com facebook