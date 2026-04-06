Messa di Pasqua di Papa Leone XIV piazza San Pietro gremita – Il video

Sabato mattina, nella piazza di San Pietro, si è svolta la messa di Pasqua presieduta da Papa Leone XIV. Oltre 50.000 fedeli si sono radunati per partecipare alla cerimonia, che si è svolta all'aperto e ha coinvolto un vasto pubblico. La funzione religiosa è stata trasmessa in diretta e ha visto la partecipazione di numerosi devoti provenienti da diverse regioni.

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 05-04-26 Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". “Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volonta’ di dominare l'altro, ma di incontrarlo! ". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». 🔗 Leggi su Open.online

Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 05-04-26 Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita A San Pietro oltre 50 mila fedeli per...

Il giro in papamobile di Leone XIV in piazza San Pietro dopo la Messa di Pasqua – Il video(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2026 In Piazza San Pietro la solenne messa della Domenica di Pasqua, celebrata per la prima volta da Papa Leone XIV.

Temi più discussi: La prima messa pasquale di Leone XIV: Oggi abbiamo bisogno di speranza, ci sia pace nel mondo; Pasqua, appello del Papa: Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace. VIDEO; Il Papa: 'Chi scatena le guerre scelga la pace'; Il Papa a Pasqua: Chi scatena le guerre deponga le armi. Facciamo udire il nostro grido di pace.

Messa di Pasqua 2026 e Benedizione, gli appuntamenti con Papa Leone in tv. Quando e dove seguire le celebrazioni del 5 aprileLa prima veglia ed Eucaristia pasquale di Prevost: sarà l’occasione per richiamare le potenze della Terra all’urgenza della diplomazia per far tacere le armi ... quotidiano.net

BENEDIZIONE URBI ET ORBI SANTA MESSA PASQUA 2026 | Papa Leone XIV: la Resurrezione di Cristo è la vera paceSanta Messa di Pasqua 2026 con Papa Leone XIV, diretta Rai 1 e video streaming: gioia della Resurrezione e messaggio Benedizione Urbi et Orbi ... ilsussidiario.net

Il maestro Riccardo Muti alla messa di Pasqua a Molfetta: "Ora un evento di carattere sacro da offrire alla città" facebook

William e Kate protagonisti alla messa di Pasqua dei Windsor (dopo due anni di assenza) x.com