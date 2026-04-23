Papa Leone XIV a Pompei e Napoli | incontri con giovani disabili e migranti Attese centinaia di migliaia di fedeli

L’8 maggio, il Papa Leone XIV sarà in visita tra Pompei e Napoli, incontrando giovani, persone con disabilità e migranti. Si aspettano centinaia di migliaia di fedeli che parteciperanno alle manifestazioni e agli eventi pubblici programmati durante la giornata. La visita ha un significato particolare per le comunità locali, che si preparano ad accogliere il pontefice con diverse iniziative e celebrazioni.

Sarà una giornata dal forte valore simbolico e pastorale quella dell’8 maggio, quando Papa Leone XIV sarà in visita tra Pompei e Napoli. Un programma intenso, che unisce momenti di preghiera e incontri con le fasce più fragili della società. Il pontefice arriverà a Pompei in elicottero da Roma alle 8, con atterraggio previsto nell’area del Santuario circa cinquanta minuti dopo. Qui inizierà la visita con un incontro con 140 ragazzi ospiti delle opere sociali, insieme a educatori e religiosi, e ascolterà le testimonianze di ragazze madri, persone con disabilità, poveri e migranti. Il momento al Santuario Alle 9.30 è previsto l’ingresso nel Santuario, con il passaggio in papamobile tra i fedeli nelle aree di piazza Bartolo Longo e nelle zone limitrofe.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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