Il Papa ha espresso chiaramente il suo rifiuto alle benedizioni delle coppie omosessuali e ha condannato il trattamento dei migranti come animali. Nel suo discorso si è concentrato sulla situazione nel Medio Oriente, chiedendo maggiori sforzi per il dialogo tra le parti coinvolte. Il Pontefice ha anche toccato il tema delle tensioni all’interno della Chiesa in Germania, in relazione alle recenti discussioni sulla benedizione delle coppie omosessuali.

Il Pontefice ha affrontato con chiarezza la tensione con la Chiesa in Germania riguardo alla benedizione delle coppie omosessuali. «La Santa Sede ha chiarito che non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata», ha ribadito il Papa, sottolineando però che l'unità ecclesiale non deve restare ostaggio di temi legati alla sessualità. Secondo Francesco, esistono sfide «molto più grandi e importanti», come la giustizia, l'uguaglianza e la libertà. A fargli eco, le parole del cardinale Prevost, che ha ricordato come la Chiesa sia una casa aperta: «Quando il sacerdote o il Papa benedicono alla fine di una celebrazione, quella benedizione è per tutti».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Papa Leone: "No alla benedizione delle coppie omosessuali e ai migranti trattati come animali". Il richiamo sul Medio Oriente: "Più sforzi per il dialogo"

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