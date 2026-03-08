Papa Leone XIV | Cessi il fragore delle bombe L’allarme sul Libano e sul rischio di un Medio Oriente nel caos

Papa Leone XIV ha chiesto di cessare il fragore delle bombe, esprimendo preoccupazione per la situazione in Libano e nel Medio Oriente. La guerra si sta espandendo, alimentando timori di un conflitto fuori controllo e di un ritorno all’instabilità nella regione. La richiesta arriva in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte, mentre il rischio di un’escalation si fa sempre più concreto.

La guerra che si allarga, la paura che diventi incontrollabile e il timore che un’intera regione possa precipitare di nuovo nell’instabilità. Nel pieno della crisi che attraversa il Medio Oriente, la voce di papa Leone XIV si alza durante l’Angelus domenicale con un appello diretto e carico di preoccupazione: fermare le armi prima che il conflitto travolga altri paesi. Il pontefice, parlando ai fedeli riuniti per la preghiera domenicale, ha chiesto con forza che “ cessi il fragore delle bombe ” e che “ tacciano le armi ”, riferendosi alla guerra in corso tra Iran, Israele e alle tensioni che stanno coinvolgendo sempre più attori regionali. Un richiamo alla pace che arriva mentre cresce il timore di una nuova escalation militare capace di destabilizzare l’intero equilibrio del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

