Santa Rita e Papa Leone XIV | gemellaggio di fede 2026 tra Cascia e Chicago

Santa Rita e Papa Leone XIV hanno dato il via al progetto di gemellaggio tra Cascia e Chicago, per rafforzare i legami religiosi e culturali. La presentazione ufficiale si è tenuta al salone d’onore di Palazzo Donini, a Perugia, martedì 24 febbraio. L’iniziativa prevede un programma ricco di eventi e incontri tra le due comunità. La collaborazione mira a favorire lo scambio di tradizioni e valori tra le due città.

Si svilupperà dal 13 al 19 marzo con la Fiaccola della pace e del perdono che giungerà nella città natale di Papa Leone XIV e poi in Vaticano Si è svolta nella mattinata di martedì 24 febbraio, al salone d’onore di Palazzo Donini, a Perugia, la presentazione del Gemellaggio di fede 2026 tra la città di Cascia e la città di Chicago, in programma dal 13 al 19 marzo prossimi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cascia e dalle comunità agostiniane, rinnova una tradizione che, sin dal 1958, unisce la città di Santa Rita da Cascia a una comunità internazionale nel segno della fede condivisa, del dialogo spirituale e delle relazioni tra popoli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Campania in festa: Papa Leone XIV tra fede, speranza e sfide sociali nel primo anniversario di pontificato.Il Papa Leone XIV visita la Campania per il primo anniversario del suo pontificato, un evento che attira migliaia di fedeli.

Papa Leone XIV in Campania: Pompei e Acerra tappe di un viaggio tra fede e impegno per la Terra dei Fuochi.Il Papa Leone XIV visita la Campania il 8 maggio 2026, per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi.

Miracolo d’inverno di Santa Rita: una rosa sbocciata e due fichi maturi sotto la neve Un segno di fede e speranza anche nei momenti più difficili Se ne parla a @dibuonmattino #Tv2000 dalle 7.30Canale 28 - 157 Sky #28gennaio x.com