Paolo Zampolli l'uomo di Trump che conosce il legame tra Epstein e Melania | l'inchiesta di Report

Un’inchiesta di Report ha approfondito il ruolo di Paolo Zampolli, imprenditore e inviato speciale dell’ex presidente degli Stati Uniti. Zampolli afferma di aver presentato il presidente e la sua attuale moglie, Melania, e ha riferito di conoscere i legami tra il finanziere coinvolto in vari scandali e la modella. La trasmissione si concentra sui rapporti tra Zampolli, Epstein e Melania, senza avanzare interpretazioni o conclusioni.

Paolo Zampolli, imprenditore e inviato speciale del presidente Trump, dice di aver presentato il tycoon e l'attuale moglie, Melania Trump. Secondo una testimonianza emersa dagli Epstein files, sarebbe stato invece il finanziere pedofilo a far conoscere i due. Report ha intervistato Zampolli, che ha smentito - e si è lanciato in frasi razziste sulle donne brasiliane quando pensava che le telecamere fossero spente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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