Paolo Zampolli l’inviato di Trump diffida Report per l'inchiesta sul caso Epstein e le rivelazioni di Amanda Ungaro

Un inviato speciale di un ex presidente degli Stati Uniti è stato citato in giudizio da Report, che ha dedicato una puntata a un'inchiesta sul caso Epstein e alle dichiarazioni di una testimone. La trasmissione ha dedicato spazio alle rivelazioni e alle implicazioni legali legate alle indagini, coinvolgendo anche l’intervento legale dell’inviato. La puntata è andata in onda nella serata di domenica.

L'inviato speciale di Trump in Italia al centro della nuova inchiesta di Report in onda domenica sera. Nel servizio le dichiarazioni forti di Amanda Ungaro ex compagna dell'uomo che ha rivelato le circostanze inedite tra Zampolli, Jeffrey Epstein e Melania Trump.🔗 Leggi su Fanpage.it Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre del caso Epstein a cambio de un indulto Notizie correlate Paolo Zampolli, l’inviato di Trump diffida Report dalla messa in onda della sua intervista sul caso Epstein. Cosa c’è nel servizio?Paolo Zampolli ha diffidato la trasmissione Report dal mandare in onda la sua intervista sul caso Epstein, in programma domani, domenica 19 aprile. «Melania ha un patto con Zampolli perché teme che lui parli»: le rivelazioni di Amanda Ungaro a Report sull’ombra di EpsteinMelania Trump sarebbe legata a Paolo Zampolli da un accordo di protezione per evitare che emergano verità scomode sul suo passato a New York. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paolo Zampolli, chi è l'uomo dei 20 miliardi in 20 minuti vicino a Donald Trump. Il ruolo della ex compagna e i rapporti con Epstein; Paolo Zampolli, l'inviato di Trump diffida Report dalla messa in onda della sua intervista sul caso Epstein. Cosa c'è nel servizio?; La guerra di Epstein; Paolo Zampolli: pronto a testimoniare al Congresso che sono stato io a presentare Melania a Donald Trump. Paolo Zampolli, l’inviato di Trump diffida Report per l’inchiesta sul caso Epstein e le rivelazioni di Amanda UngaroL’inviato speciale di Trump in Italia al centro della nuova inchiesta di Report in onda domenica sera. Nel servizio le dichiarazioni forti di Amanda Ungaro ex compagna dell’uomo che ha rivelato le ... fanpage.it Paolo Zampolli, chi è l’uomo dei «20 miliardi in 20 minuti» vicino a Donald Trump. Il ruolo della ex compagna e i rapporti con EpsteinEx agente di modelle (avrebbe fatto incontrare lui Melania col presidente americano) e oggi inviato Usa, si muove tra governi e affari: relazioni, accesso e una diplomazia tutta personale ... corriere.it Stasera puntata straordinaria di Report, parleremo dell'inviato speciale di Trump, Paolo Zampolli dei suoi rapporti con Melania Trump e Jeffrey Epstain. Poi parleremo anche del Cantiere Navale Vittoria, che costruisce navi militari per Libia, Tunisia, Cipro Malt facebook Stanno accadendo messaggi che non possiamo capire fino in fondo. Nel giorno in cui Amanda Ungaro accusa il suo ex Paolo Zampolli di aver reclutato ragazze per Epstein e di essere quello che si occupava di far ottenere visti sospetti alle ragazze, Zampolli x.com