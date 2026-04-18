Un'intervista a Report rivela dettagli sugli anni '90 a New York, con testimonianze e versioni contrastanti riguardo a un ex di Zampolli. Tra le accuse, si afferma che una persona conosce i segreti relativi a Melania Trump e a Epstein. L'articolo si concentra su presunti accordi e incontri avvenuti in quel periodo, senza formulare giudizi o deduzioni.

Dall'intervista a Report emergono accuse e retroscena sugli anni '90 a New York, tra versioni contrastanti e presunti accordi Amanda Ungaro, ex compagna diPaolo Zampolliper circa vent’anni, afferma che l’imprenditore sarebbe statoa conoscenza di dinamiche complesserelative ai rapportitra Jeffrey Epstein e Melania Trump. Secondo il quotidianola Repubblica, queste nuove rivelazioni riportano l’attenzione supresunti legami tra figure di rilievo della scena internazionale. Al centro dell’articolo si trova l’intervista di Ungaro, trasmessa durante la puntata della trasmissioneReportsu Rai 3, in cui la donna condividela sua versione riguardo all’imprenditore italiano Zampolli.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ex di Zampolli, le accuse: ‘Paolo conosce i segreti tra Melania Trump e Epstein’

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