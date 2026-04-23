Paolo Zampolli, noto come inviato speciale di Trump, ha presentato una richiesta alla FIFA per l’ammissione dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. Contestualmente, ha suggerito di escludere l’Iran per fare spazio alla nazionale italiana. La proposta si basa su una richiesta ufficiale rivolta alla federazione internazionale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi previsti.

La notizia è stata data mercoledì dal quotidiano britannico Financial Times, poi confermata dallo stesso Zampolli al Corriere della Sera. Zampolli è un imprenditore italo-americano che vive negli Stati Uniti da oltre trent’anni. È molto amico di Trump, a cui all’inizio degli anni Novanta presentò la modella Melania Knauss, oggi moglie del presidente americano e per questo più nota come Melania Trump. La nomina di Zampolli a inviato speciale per le partnership globali risale allo scorso anno, dopo che per alcuni mesi lo stesso Zampolli era stato in Italia presentandosi come inviato speciale per l’Italia, una carica che non era mai esistita e che non era stata comunicata dagli Stati Uniti alle istituzioni italiane.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Paolo Zampolli ha chiesto alla FIFA di ammettere l’Italia ai Mondiali di calcio

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Sarebbe la richiesta avanzata dall'inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa, spiegando che i quattro campionati del Mondo vinti dagli Azzurri giustificano lo scambio https://shorturl.at/sYL43 - facebook.com facebook

L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times #ANSA x.com