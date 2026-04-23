? Cosa sapere Paolo De Chiesa presenta il libro Ho sfiorato il cielo il 6 maggio alle Officine Credem.. L'evento con Giuliano Razzoli approfondisce la storia della Valanga Azzurra e dello sci nazionale.. Mercoledì 6 maggio alle ore 18,30, le Officine Credem del Parco Innovazione ospiteranno la presentazione del volume Ho sfiorato il cielo, opera che vede protagonista l’ex sciatore Paolo De Chiesa insieme a Sergio Barducci. L’evento, che si terrà presso il Capannone 17, promette di essere un momento di profonda riflessione sulla storia dello sport nazionale. Il libro, nato dalla collaborazione tra De Chiesa e Barducci, non è una semplice cronologia di risultati, ma un viaggio intimo attraverso le asperità e i traguardi raggiunti da uno degli atleti più iconici degli anni ’70 e ’80.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolo De Chiesa torna sul ghiaccio: il mito della Valanga Azzurra

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