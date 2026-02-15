Paolo De Chiesa | Impresa di Federica Brignone fuori dalla portata umana Della Mea strepitosa

Paolo De Chiesa commenta la nuova impresa di Federica Brignone, che conquista la medaglia d’oro anche in gigante dopo quella centrata pochi giorni fa in superG alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: clamoroso bis della portabandiera azzurra, ancor più impensabile perché giunto a poco più di dieci mesi dal terribile infortunio che ne aveva messo a rischio la possibilità di essere presente ai Giochi. Le sensazioni vissute durante la gara: “ Se nel supergigante ho vissuto la gara in modo particolare, con grande apprensione, e quindi non attento al risultato, che per me era veramente in secondo piano, qui in gigante invece le cose sono state tutt’altra cosa, nel senso che sapevo che sciava bene, lo abbiamo visto in questi giorni “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone si distingue a Kronplatz, sfiorando la top5 nella discesa gigante, mentre Julia Scheib conquista la quarta vittoria stagionale.

De Chiesa critica le parole di chi vede nella vittoria di Brignone un’impresa “mitologica”.

Le avversarie si inchinano davanti alla campionessa #FedericaBrignone (che fa il bis d'oro), prima di stringersi in un abbraccio Uno dei momenti più emozionanti e potenti di queste Olimpiadi. L'articolo qui: https://www.greenme.it/salute-e-alimentazione/s facebook

La gioia di vedere vincere la nostra Tigre, Federica Brignone, da Casa Italia! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports x.com