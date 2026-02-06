Furti di pneumatici dalle auto in sosta è allarme tra i residenti

I residenti di via della Fornace Bizzarri sono preoccupati. Negli ultimi giorni, più auto sono state lasciate senza gomme, con le vetture sollevate sui mattoni. I furti di pneumatici continuano a preoccupare chi vive in zona, e nessuno si sente più al sicuro. La polizia sta indagando, ma finora nessuna soluzione concreta.

Furto di pneumatici in via della Fornace Bizzarri, dove un'automobile, una volta rimosse le gomme e i cerchioni, è stata posizionata, come da prassi in questi casi, sui quattro mattoni. A segnalarlo alla redazione è un nostro lettore. Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato: sarebbero.🔗 Leggi su Ilpescara.it

