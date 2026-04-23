paolini siegemund oggi al wta madrid 2026 il match in diretta

Oggi si disputa al Wta Madrid 2026 il primo incontro della giornata, con Jasmine Paolini che affronta Laura Siegemund. La tennista italiana, classificata come numero 9 al mondo e ottava testa di serie, si scontrerà con la giocatrice tedesca, che occupa la posizione numero 47 del ranking. La partita si può seguire in diretta, offrendo agli appassionati un primo sguardo sulle sfide di questa edizione del torneo.

Jasmine Paolini scende in campo per il match di esordio al Wta Madrid 2026. La n°9 del mondo e testa di serie n°8 sfida la tedesca Laura Siegemund (n°47). Le due tenniste si sono affrontate tre volte in passato, l’ultima nel 2023 a Zhengzhou, in Cina, e la 30enne di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto la meglio in due incontri su tre. L’azzurra è chiamata a fare meglio dell’anno scorso alla Caja Magica. Nel 2025, infatti, è stata eliminata al terzo turno dalla greca Maria Sakkari per 6-2 6-1. pic.twitter.comsrPSMCckhp — wta (@WTA) April 23, 2026 Paolini-Siegemund – Il match in diretta Inizio diretta: 230426 14:00 Fine diretta: 230426 17:00 15:00 230426 Al via il match, Paolini al servizio E’ cominciato il primo match di Jasmine Paolini al Wta Madrid 2026, al servizio l’azzurra.🔗 Leggi su Lapresse.it

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