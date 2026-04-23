LIVE Paolini-Siegemund WTA Madrid 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si svolgerà l'incontro tra le tenniste Paolini e Siegemund nel torneo WTA di Madrid 2026. La tedesca Siegemund, attualmente al numero 47 del ranking mondiale, si presenta al match con una buona forma dopo aver iniziato bene la stagione 2026. La partita sarà visibile in diretta e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Nonostante il passare degli anni la carriera della tedesca non sembra voler tramontare: la tedesca arriva a questo torneo da numero 47 del ranking mondiale e dopo una partenza di 2026 solida. Nel primo turno del WTA di Madrid Siegemund ha sconfitto 6-4, 6-0 Irina-Camelia Begu. L’ottima vittoria dell’esordio potrebbe aiutare molto la tedesca, che ha già rotto il ghiaccio con le particolari condizioni della terra madrilena. 14.48 L’ultima uscita è stata emblematica del momento che l’azzurra sta vivendo: Paolini è reduce dal WTA di Stoccarda, dov’è stata sconfitta all’esordio con un doppio 6-2 da Zeynep Sonmez in una partita terminata tra le lacrime 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Paolini-Siegemund a Madrid: orario, calendario e dove vederla in TV e streaming. Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Il programma sul campo 4 è iniziato con la vittoria di Terence Atmane su Miomir Kecmanovic per 6-4,7-5. oasport.it Wta Madrid, segui live la sfida di oggi tra #Paolini e #Siegemund x.com Wta Madrid, segui live la sfida di oggi tra Paolini e Siegemund https://sl1nk.com/q39tqn4 - facebook.com facebook