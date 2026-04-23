LIVE Paolini-Siegemund WTA Madrid 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Al torneo WTA di Madrid, il match tra Paolini e Siegemund è attualmente in corso. Nel frattempo, il precedente incontro si sta concludendo e le atlete stanno preparando il prossimo turno. Alle 13.43, Marozsan ha vinto il primo set contro Quinn al tie-break. La giornata di competizioni continua con diverse sfide in programma sui campi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Marozsan vince il primo set al tie-break contro Quinn. 12.33 Il programma sul campo 4 è iniziato con la vittoria di Terence Atmane su Miomir Kecmanovic per 6-4,7-5. Tra pochi minuti inizierà la sfida tra Quinn e Marozsan, match che precede Paolini-Siegemund. 12.31 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Siegemund. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. L’azzurra torna in campo e va alla caccia di buone sensazione per provare a dare una svolta alla propria stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: iniziato il programma sul campo 4 LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Debutta Paolini: il programma di oggi su Sky. LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: iniziato il programma sul campo 4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Il programma sul campo 4 è iniziato con la vittoria di Terence Atmane su Miomir Kecmanovic per 6-4,7-5. oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Wta Madrid, segui live la sfida di oggi tra Paolini e Siegemund https://sl1nk.com/q39tqn4 - facebook.com facebook WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini x.com