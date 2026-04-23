Paolini-Siegemund | highlights Wta Madrid Jasmine torna alla vittoria così

Durante il torneo WTA 1000 di Madrid, Jasmine Paolini ha superato il turno battendo l’americana Siegermund in tre set con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4. La partita si è conclusa con la conquista del terzo round da parte dell’italiana, dopo aver perso il primo set e aver recuperato nei successivi due, segnando una vittoria significativa nel torneo.

Una lotta, ma comunque una buona ripartenza per Jasmine Paolini. In tre set, l'azzurra riesce a conquistare il terzo turno al Wta 1000 di Madrid, battendo l'americana Siegemund con il punteggio di 3-6 6-2 6-4. Gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini-Siegemund: highlights Wta Madrid. Jasmine torna alla vittoria così Notizie correlate Pronostico e quote Laura Siegemund – Jasmine Paolini, WTA Madrid 23-04-2026Il match Laura Siegemund e Jasmine Paolini è programmato come terzo incontro sul campo numero 4 dunque dovrebbe giocarsi intorno alle 14:30. Leggi anche: Jasmine Paolini torna a sorridere! Battuta in rimonta Laura Siegemund all’esordio a Madrid Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv e streaming Paolini-Siegemund al Masters 1000 di Madrid; Masters Madrid, Paolini debutta vincendo in rimonta: Siegemund battuta in tre set. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Siegemund. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Paolini-Siegemund: highlights Wta Madrid. VIDEODopo la delusione di Stoccarda, Jasmine Paolini riparte da Madrid con una vittoria in rimonta su Laura Siegemund (3-6, 6-2, 6-4). Perso nettamente il primo set tra errori e problemi al servizio, l’azz ... sport.sky.it Nel suo match d’esordio al WTA 1000 di Madrid, Jasmine Paolini (testa di serie numero conquista il pass per il terzo turno battendo Laura Siegemund in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4! In un periodo complicato, è bello ri - facebook.com facebook Tennis, WTA Master 1000 Madrid, Jasmine #Paolini batte Laura Siegemund 3-6, 6-2, 6-4 e va al terzo turno #MMOPEN #MutuaMadridOpen #23aprile Approfondisci qui rainews.it/maratona/2026/… x.com