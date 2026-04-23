Paolini-Siegemund | highlights Wta Madrid Jasmine torna alla vittoria così

Da gazzetta.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo WTA 1000 di Madrid, Jasmine Paolini ha superato il turno battendo l’americana Siegermund in tre set con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4. La partita si è conclusa con la conquista del terzo round da parte dell’italiana, dopo aver perso il primo set e aver recuperato nei successivi due, segnando una vittoria significativa nel torneo.

Una lotta, ma comunque una buona ripartenza per Jasmine Paolini. In tre set, l'azzurra riesce a conquistare il terzo turno al Wta 1000 di Madrid, battendo l'americana Siegemund con il punteggio di 3-6 6-2 6-4. Gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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