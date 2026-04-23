Paola Egonu si è aggiudicata il titolo di miglior marcatrice della Serie A1 di volley femminile, totalizzando 807 punti complessivi. Durante la regular season ha realizzato 564 punti, ai quali si sono aggiunti 243 punti nei playoff, contribuendo alla conquista dello scudetto. Tra le altre attaccanti di rilievo, Antropova e Haak hanno messo a segno un numero di punti inferiore rispetto alla giocatrice di Milano.

Paola Egonu ha chiuso la stagione da miglior marcatrice della Serie A1 di volley femminile. L’opposto di Milano ha messo a segno 807 punti: 564 in regular season e 243 durante i playoff che hanno assegnato il tricolore. L’attaccante ha disputato una stagione di rilievo a livello individuale, anche se conclusa con un solo trofeo all’attivo (la Supercoppa italiana, il primo sigillo della storia per la Numia). La bomber della Nazionale ha ampiamente preceduto Ekaterina Antropova (636 punti con la maglia di Scandicci, battuta proprio da Milano nella semifinale scudetto) e la svedese Isabelle Haak (619 punti, di cui 208 messi a segno nei playoff). Egonu si è dovuta arrendere nella finale che ha assegnato il titolo, conquistato per l’ottava volta consecutiva da Conegliano, spinta tra le altre da Haak.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paola Egonu miglior marcatrice della Serie A1! Caterva di punti, Antropova e Haak staccate

Notizie correlate

Le migliori giocatrici della regular season di Serie A1: Egonu, Fersino e AntropovaAl termine della Regular Season 2025-2026 emergono tre interpreti italiane che guidano le classifiche individuali, segnando una stagione di alto...

Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va koMilano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-13; 25-20; 25-15) nell’incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Manfredi, n.1 del volley: Egonu con Antropova, mi fido di Velasco. Da noi le leghe tifano azzurro; Imoco Conegliano ancora regina della pallavolo femminile italiana: ottavo scudetto di fila; Egonu fa saltare la festa Scudetto di Conegliano: vince Milano, si va a gara-4 e Paola ci crede sempre di più; Volley donne, super Egonu: Milano vince a casa di Conegliano e riapre il discorso scudetto.

Ottavo scudetto consecutivo per Conegliano, a Milano non basta Paola EgonuConegliano continua a dominare e si conferma ancora una volta regina della pallavolo italiana. Le Pantere hanno conquistato il loro ottavo scudetto consecutivo, il nono della storia, superando in gara ... sportal.it

Egonu e la regola dei 30 punti: perché Milano può credere nella rimonta. In Turchia, Sylla vince più di OrroVolley femminile, Egonu ha riscritto la storia contro Conegliano e Milano sogna. In Turchia, Orro cede in finale scudetto: Sylla può dire d'aver vinto di più. sport.virgilio.it

Paola Egonu 15 pts, %50 15/30, +12 WL Milano'nun kalani 16 pts, %31 15/49, +3 WL #LVFSerieA1 (2) Imoco 25:22 Milano (0) x.com

Gabi Guimarães vs Paola Egonu MISS EVERYTHING vs QUEEN – LVF FINALS LEG 4! Two match-winners collide on the biggest stage. Different positions, same mission — change the game and lead their team to victory Imoco Volle - facebook.com facebook