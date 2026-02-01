Milano vola in Serie A1. La squadra di casa batte Firenze con un netto 3-0 e conquista la settima vittoria di fila in campionato. Egonu e Piva sono scatenate, mentre Danesi si fa vedere pimpante. Firenze si deve accontentare della sconfitta, mentre Milano guarda già avanti, a otto punti dalla capolista Conegliano.

Milano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-13; 25-20; 25-15) nell’incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile, infilando il 17mo successo stagionale in campionato e confermandosi al terzo posto in classifica generale con 52 punti, a otto lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Le meneghine hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le toscane, che sono in piena lotta per meritarsi la qualificazione ai playoff scudetto e che sono incappate nel secondo ko di fila dopo quello inatteso di settimana scorsa contro San Giovanni in Marignano. Le ragazze di coach Stefano Lavarini, che mercoledì sera saranno impegnate nel decisivo big match di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul (chi vincerà si qualificherà direttamente ai quarti di finale), hanno preso in mano le redini dell’incontro già in avvio dei tre set e hanno creato un solto importante senza dare l’impressione di faticare più di tanto, chiudendo così i conti in un’ora di gioco sostanzialmente a senso unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va ko

Approfondimenti su Milano Volley

Milano ha ottenuto una vittoria convincente contro Cuneo nella 21ª giornata di Serie A1 femminile, con un punteggio di 3-0.

Nel match della ventesima giornata di Serie A1 di volley femminile, Milano ha recuperato da un inizio difficile contro Monviso, vincendo poi 3-1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Volley

Argomenti discussi: SERIE C. Agliana si ferma al supplementare. Anche Bottegone non sorride; Hockey pista: Viareggio non sbaglia nel sabato di Serie A1, sorride Grosseto; Milano, il tempo stringe e la scintilla non scocca; Australian Open, Sinner ritrova Shelton ai quarti: l’incredibile serie della ‘classica’ che sorride a Jannik.

Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va koMilano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-13; 25-20; 25-15) nell'incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile, ... oasport.it

Il volley non è leggero: a volte spara proiettili. 18 luglio 2022, finale di Volleyball Nations League: Italia-Brasile, primo set. Paola Egonu, opposta veneta di Cittadella, allora 23enne e alta 1,93 m, riceve una palla alzata da Alessia Orro in seconda linea. E qui ar - facebook.com facebook

Razzismo, Julio Velasco: "Una volta dissi a Paola Egonu al tuo posto avrei fatto a botte tutte le settimane" #LaTorrediBabele x.com