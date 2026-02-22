Le migliori giocatrici della regular season di Serie A1 | Egonu Fersino e Antropova

Egonu, Fersino e Antropova dominano le classifiche individuali della regular season 2025-2026 di Serie A1. La causa di questo successo risiede nelle loro prestazioni costanti e nella capacità di fare la differenza in campo. Egonu ha messo a segno un numero record di punti, mentre Fersino ha impressionato con la sua rapidità e precisione. Antropova ha mostrato grande leadership, portando le sue compagne a risultati importanti. La stagione si avvia verso i playoff con queste protagoniste in evidenza.

Al termine della Regular Season 2025-2026 emergono tre interpreti italiane che guidano le classifiche individuali, segnando una stagione di alto livello. le prestazioni di Paola Egonu, Ekaterina Antropova ed Eleonora Fersino hanno determinato la dinamicità offensiva e difensiva delle squadre protagoniste, offrendo uno spaccato chiaro sulle forze in campo e sulle piazze che hanno imposto il passo. Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano) è la top scorer della stagione con 564 punti, conquistando la corona per la quinta volta nel massimo campionato italiano. In vetta alle classifiche di ace e di muri si posiziona Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Conegliano vince la regular season di Serie A1: Firenze travolta con il turnover, grande AdigweConegliano si assicura il primo posto in classifica battendo Firenze 3-0.

LIVE Milano-Scandicci 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e Fersino trascinano le lombarde al successo, turn-over per GaspariEgonu e Fersino hanno guidato le lombarde a una vittoria netta contro Scandicci, grazie a un attacco efficace e a un muro solido.

